Силовики выставили пост у штаба Навального в Тюмени

Правоохранительные органы не будут задерживать и настаивать на заключении под стражу координатора штаба Навального в Тюмени Ивана Вострикова и его заместителя Сергея Осколкова, в чьих квартирах утром 12 сентября прошли обыски. Сейчас обоих активистов уже отпустили, сообщил «Новому Дню» адвокат Александр Ванько.

По словам адвоката, Востриков и Осколков отказались давать показания, сославшись на статью 51 Конституции РФ. Задерживать активистов не стали. Правоохранительные органы пытались провести обыск в помещении штаба Навального в Тюмени, но безуспешно. Для обыска нужен владелец помещения, которого найти не удалось. Сотрудники правоохранительных органов выставили у офиса навальновцев пост.

Адвокат добавил, что все следственные действия проводятся по отдельному поручению из Москвы и пока что задержание и арест Вострикова и Осколкова не планируются.

Тюмень, служба информации

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