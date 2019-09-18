Власти Тюмени помогут деньгами узникам фашизма, но по остаточному принципу

Администрация Тюмени направит полмиллиона рублей на социальные выплаты бывшим несовершеннолетним узникам фашизма. Эти деньги – остатки средств, запланированных на социальные выплаты ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны.

Поправки в решение тюменской гордумы «О бюджете города Тюмени на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» были рассмотрены на заседании комиссии по экономическому развитию и бюджету в среду, 18 сентября. Они предусматривают такие меры социальной поддержки, как ремонт помещений, в которых проживают бывшие узники фашизма, обеспечение их централизованными или автономными системами водоснабжения, канализации, отопления, электро- и газоснабжения.

Сейчас правом на такие выплаты пользуются ветераны и инвалиды ВОВ. Всего на указанные меры социальной поддержки 115-ти ветеранов в бюджете 2019 года заложено 12 млн 754 тыс. рублей. Исходя из затрат по итогам 2018 года, средний размер социальной выплаты на одного ветерана составил 106 тысяч рублей.

Таким образом, у департамента городского хозяйства Тюмени ожидается неизрасходованный остаток в 564 тысячи рублей, за счет которых будет оказана помощь нескольким из 73 проживающих в Тюмени бывших несовершеннолетних узников фашизма. Других средств на помощь этой категории не предусмотрено.

Отметим, что уточненный план доходов бюджета Тюмени в этом году составил 27 млрд 666 млн рублей, почти на 2 млрд 380 млн рублей больше, чем предполагалось, когда гордума принимала документ в ноябре 2018 года. Плановые расходы бюджета также выросли, на 4 млрд 281 млн рублей.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 18.09.19

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