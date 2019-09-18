российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 сентября 2019, 15:25 мск

Новости Тюмень

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Тюмень, Ямал, Югра

Власти Тюмени помогут деньгами узникам фашизма, но по остаточному принципу

Администрация Тюмени направит полмиллиона рублей на социальные выплаты бывшим несовершеннолетним узникам фашизма. Эти деньги – остатки средств, запланированных на социальные выплаты ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны.

Поправки в решение тюменской гордумы «О бюджете города Тюмени на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» были рассмотрены на заседании комиссии по экономическому развитию и бюджету в среду, 18 сентября. Они предусматривают такие меры социальной поддержки, как ремонт помещений, в которых проживают бывшие узники фашизма, обеспечение их централизованными или автономными системами водоснабжения, канализации, отопления, электро- и газоснабжения.

Сейчас правом на такие выплаты пользуются ветераны и инвалиды ВОВ. Всего на указанные меры социальной поддержки 115-ти ветеранов в бюджете 2019 года заложено 12 млн 754 тыс. рублей. Исходя из затрат по итогам 2018 года, средний размер социальной выплаты на одного ветерана составил 106 тысяч рублей.

Таким образом, у департамента городского хозяйства Тюмени ожидается неизрасходованный остаток в 564 тысячи рублей, за счет которых будет оказана помощь нескольким из 73 проживающих в Тюмени бывших несовершеннолетних узников фашизма. Других средств на помощь этой категории не предусмотрено.

Отметим, что уточненный план доходов бюджета Тюмени в этом году составил 27 млрд 666 млн рублей, почти на 2 млрд 380 млн рублей больше, чем предполагалось, когда гордума принимала документ в ноябре 2018 года. Плановые расходы бюджета также выросли, на 4 млрд 281 млн рублей.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 18.09.19

В Тюмени объявлено штормовое предупреждение. / В Тюмени поймали насильника с кавказской внешностью и ищут его жертв (ФОТО). / В Тюмени мужчина со шприцем пытался ограбить микрофинансовую организацию. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Тюмень, Урал, Общество, Политика, Россия, Финансы, Экономика,