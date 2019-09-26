Мэрия Тюмени поможет узникам фашизма, сэкономив на ветеранах

Социальные выплаты бывшим несовершеннолетним узникам фашизма в Тюмени в 2020 году мэрия продолжит начислять по остаточному принципу. Об этом на заседании городской думы в четверг, 26 сентября, заявил директор департамента финансов Андрей Пилипчук.

После доклада Пилипчука об исполнении городского бюджета в первой половине 2019 года депутаты задали ему вопрос о том, почему в городской казне не хватает денег на социальные выплаты бывшим несовершеннолетним узникам фашизма. Во второй половине 2019 года на их социальную поддержку при проведении ремонта жилья горадминистрация решила направить полмиллиона рублей, сэкономленных на таких же выплатах ветеранам и инвалидам Великой отечественной войны.

«Я смотрю по исполнению бюджета, у нас и денег много, и исполнение хорошее. Мне непонятно, почему тогда мы только сейчас начинаем делать социальные выплаты бывшим несовершеннолетним узникам фашизма. Почему мы сразу не сделали эти выплаты, а дожидались экономии?», спросил коммунист Александор Чепик.

Чиновники уклонились от прямого ответа на этот вопрос. Замглавы администрации Тюмени Павел Перевалов лишь отметил, что такая поддержка «ведется по заявительному принципу в ручном режиме».

«Если какие-то средства не осваиваются, есть возможность их направить на иные цели», – сказал Перевалов.

В Тюмени насчитывается 73 бывших несовершеннолетних узника фашизма. По федеральному законодательству, они имеют права на такие же меры социальной поддержки, как и ветераны, и инвалиды Великой Отечественной войны. Однако до конца 2019 года мэрия рассчитывает оказать помощь в ремонте жилья лишь двум таким людям. Сумма поддержки составит 212 тысяч рублей. В следующем году социальные выплаты на ремонт жилых помещений бывших несовершеннолетних узников фашизма также будут производиться из средств, которые удастся сэкономить на выплатах ветеранам ВОВ, сообщил Андрей Пилипчук.

Тюмень, служба информации

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