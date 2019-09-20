Стало известно, кто ограбил отделение банка в Тюмени

Грабителем, забравшим из отделения банка «Открытие» в Тюмени 1,2 миллиона рублей, оказался близкий родственник одного из армян, устроивших стрельбу в ТРЦ «Кристалл» в Тюмени. Об этом сообщил источник «Нового Дня», близкий к правоохранительным органам.

«Это был брат одного из тех ребят, которые утроили стрельбу в «Кристалле»», – сообщил источник. По данным собеседника «Нового Дня», мужчину вычислили и задержали дома в Тюмени. Задержанный ранее не судим, он «просто решил таким образом заработать», по выражению источника.

Ранее полиция заявила о задержании подозреваемого в ограблении отделения банка «Открытие» в Тюмени. Получить официальный комментарий в пресс-службе УМВД по Тюменской области не удалось, сотрудники отказались сообщить подробности о личности задержанного. «Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательной базы, расследование продолжается», – заявили в пресс-службе.

Офис банка «Открытие» по адресу ул. Щербакова, д.90 в Тюмени был ограблен утром 17 сентября. Грабитель, вооруженный предметом, похожим на пистолет, вынес около 1,2 млн рублей.

Тюмень, служба информации

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