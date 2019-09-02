В Тюмени начался суд над мужчиной, устроившим стрельбу в торговом центре

Гражданину Армении, устроившему стрельбу в тюменском ТРЦ «Кристалл» продлили срок содержания под стражей. Как сообщили, в Ленинском районном суде Тюмени, где 29 августа начали рассматривать дело, мужчина останется в СИЗО до конца декабря. Стрелка зовут Паруйр Овикович Колозян. Его обвиняют в покушении на убийство.

Инцидент произошел 3 июля 2019 года. 27-летний Колозян из-за личных неприязненных отношений к 40-летнему предпринимателю открыл стрельбу из травматического пистолета. Он выстрелил три раза и ранил мужчину в левое предплечье. Посетителей ТРЦ эвакуировали, в городе ввели план «Перехват», в ходе которого были задержаны четыре человека.

«Я был с братьями. Встретил давнишнего знакомого, к которому испытывал неприязнь. Дальше начал стрелять. Я понимаю, я виноват. Я сожалею о содеянном», – говорил Колозян. На скамье подсудимых, тем не менее, он оказался один.

Сейчас в заседании объявлен перерыв до 14 часов 12 сентября.

Тюмень, служба информации

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