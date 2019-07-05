Опубликовано видео стрельбы в ТРЦ Тюмени (ВИДЕО)

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего гражданина Армении, устроившего стрельбу в торговом центре «Кристалл». Стрелок обвиняется в покушении на убийство и незаконном лишении человека свободы, группой лиц по предварительному сговору с применением оружия, – сообщает следственный комитет России и публикует видео стрельбы.

Преступление было совершено днем 3 июля 2019 года на втором этаже ТРЦ. Из-за личных неприязненных отношений к 40-летнему корейскому предпринимателю обвиняемый открыл стрельбу из травматического пистолета и ранил мужчину в руку. Посетителей ТРЦ эвакуировали, в городе ввели план «Перехват», в ходе которого были задержаны четыре человека.

«Ранее, до стрельбы, злоумышленник вместе с братом закрылись в одном из магазинов, расположенных в торговом центре. Они лишили продавцов возможности покинуть помещение и ждали прибытия поддержки, которую вызвали по телефону», – рассказали в СУ СКР по Тюменской области.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Тюмень, служба информации

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