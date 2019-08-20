В Тюмени будут судить мужчину, устроившего стрельбу в торговом центре

Тюменские следователи завершили расследование уголовного дела о стрельбе в торговом центре «Кристалл». 27-летний гражданин Армении обвиняется в покушении на убийство в покушении на убийство с использованием травматического пистолет (ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ).

Преступление было совершено на втором этаже ТЦ днем 3 июля 2019 года. Из-за личных неприязненных отношений к 40-летнему корейскому предпринимателю обвиняемый открыл стрельбу из травматического пистолета. Он выстрели в оппонента три раза и ранил мужчину в левое предплечье. Посетителей ТРЦ эвакуировали, в городе ввели план «Перехват», в ходе которого были задержаны четыре человека. Полиция оперативно задержала стрелка, им оказался нигде не работающий гражданин ближнего зарубежья 1991 года рождения. Сейчас мужчина заключен под стражу. Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Стрелок признал вину и принес публичные извинения. «Я был с братьями. Встретил давнишнего знакомого, к которому испытывал неприязнь. Дальше начал стрелять. Я понимаю, я виноват. Я сожалею о содеянном», – сказал он.

Ранее сообщалось, что мужчине также вменяют незаконное лишении человека свободы, группой лиц по предварительному сговору с применением оружия. Еще до стрельбы, злоумышленник с братом закрылись в одном из магазинов, расположенных в торговом центре. Они лишили продавцов возможности покинуть помещение и ждали прибытия поддержки, которую вызвали по телефону.

Тюмень, служба информации

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