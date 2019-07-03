После стрельбы в торговом центре в Тюмени объявлен план «перехват», ищут кавказцев

Полиция объявила в Тюмени план «перехват» после стрельбы, утроенной неизвестными в ТРЦ «Кристалл» в Тюмени сегодня, 3 июля. Участников инцидента описывают, как выходцев с Кавказа.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили, что в городе введен план «Перехват». На место происшествия прибыл начальник управления МВД по Тюменской области генерал Юрий Алтынов. По его словам, участников закончившейся стрельбой ссоры описывают, как выходецв с Кавказа. Полиция продолжает розыск участников происшествия.

Как сообщал «Новый День», в среду, 3 июля в ТРЦ «Кристалл» в Тюмени произошел инцидент со стрельбой. По предварительным данным, в ходе конфликта между троими посетителями один из них достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. После этого участники стычки скрылись с места происшествия.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, вызов на станцию «скорой» поступил в 14:52. На месте дежурит бригада «скорой», но за медицинской помощью никто не обращался.

Тюмень, служба информации

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