Видеокамеры запечатлели автомат в руках стрелка в тюменском ТРЦ

У одного из кавказцев, участвовавших в инциденте со стрельбой в ТРЦ «Кристалл», мог быть автомат. Во всяком случае, на видео с камер наблюдения, опубликованном 72.ru, видна группа из троих мужчин, один из которых держит в руках предмет, похожий на автомат или другое длинноствольное оружие.

На видео видно, как трое мужчин кавказской наружности выходят из здания. Один несет наперевес предмет, похожий на автомат Калашникова. По ходу движения мужчина оборачивается, как если бы хотел удостовериться в отсутствии погони, и все трое уходят. Задержать их никто не пытается.

Ранее в пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили, что в городе введен план «Перехват». На место происшествия прибыл начальник управления МВД по Тюменской области генерал Юрий Алтынов. Полиция продолжает розыск участников происшествия.

В третьем часу дня в среду, 3 июля в ТРЦ «Кристалл» в Тюмени произошел инцидент со стрельбой. По предварительным данным полиции, в ходе конфликта между троими посетителями один из них достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. После этого участники стычки скрылись с места происшествия. О наличии оружия, похожего на автомат, ничего не сообщалось.

Пострадавших не было.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе УМВД по Тюменской области не удалось.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 03.07.19

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