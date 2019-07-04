Гражданин Армении стрелял в корейского предпринимателя: подробности ЧП в тюменском ТРЦ

Полиции удалось задержать участников конфликта со стрельбой в ТРЦ «Кристалл» в Тюмени. Стрелявший из травматического пистолета гражданин Армении 1991 года рождения оказался ранее судим за экономическое преступление. У его товарища полиция изъяла охотничий карабин и «травмат».

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в результате введенного в Тюмени вечером в среду, 3 июня плана «Перехват» были задержаны четыре человека.

Как установили полицейские, стрелявший – нигде не работающий гражданин ближнего зарубежья 1991 года рождения. Из личных неприязненных отношений он трижды выстрелил в 40-летнего мужчину.

Еще у одного участника конфликта изъяты охотничий карабин и травматический пистолет, из которого и стрелял безработный мужчина.

Изначально уголовное дело было возбуждено по статье «Хулиганство», но сейчас решается вопрос о его переквалификации. На какую статью УК, в пресс-службе УМВД не сообщили. В отношении мужчины, принесшего оружие, было возбуждено административное дело по ч. 6 ст.20.8 Кодекса об административных правонарушениях (Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения). Оружие было легально зарегистрировано. Сейчас полиция продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.

Как рассказал источник «Нового Дня», участниками конфликта с одной стороны были четверо уроженцев Армении, с другой – гражданин Кореи, индивидуальный предприниматель. Как участникам конфликта удалось пронести в ТРЦ оружие и не привлечь внимание охраны, пока неясно.

Ранее «Новый День» сообщал, что в среду, 3 июня в ТРЦ «Кристалл» в Тюмени между несколькими мужчинами произошел конфликт со стрельбой из травматического пистолета. Участники скрылись с места происшествия. Посетителей ТРЦ эвакуировали, в городе ввели план «Перехват», на место происшествия приехал лично начальник УМВД региона Юрий Алтынов.

Фото – сайт УМВД по Тюменской области

Тюмень, служба информации

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