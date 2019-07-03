В крупном ТРЦ Тюмени стрельба, полиция ищет троих участников инцидента

В ТРЦ «Кристалл» в Тюмени 3 июля произошел инцидент со стрельбой. Между тремя посетителями торгового центра произошел конфликт, один из них достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в воздух, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
После стрельбы участники конфликта разбежались. Пока никто не задержан, силовики ищут нарушителей. Ранее в отдел полиции №1 Тюмени поступила информация о стрельбе в «Кристалле». Посетители ТРЦ были эвакуированы.
Фото – группа «Подслушано Тюмень» ВКонтакте
Тюмень, служба информации
Тюмень. Другие новости 03.07.19
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