Губернатор Моор дал тоболякам чистую воду на деньги уральского олигарха

Губернатор Тюменской области Александр Моор в пятницу, 27 сентября, открывает водозаборы в Тобольске. Один, Соколовский, губернатор совместно с мэром Тобольска Максимом Афанасьевым и инвестором Алексеем Бобровым уже открыл. В течение дня планируется запустить еще один водозабор в поселке Сумкино, сообщили в пресс-службе главы региона. Объекты построены по схеме концессии – частным предпринимателем выступает компания «Суэнко».

Реконструкция Соколовского водозабора проведена в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода». Сколько именно денег выделит федерация, сколько региональные чиновники, и сколько инвестор – в релизе правительства не сообщается. Водозабор обеспечит жителей Тобольска 25 тыс куб. м. воды из подземного источника в сутки. Этого количества должно хватить на половину города. После закольцовки Жуковского и Соколовского водозаборов водой из подземных источников будут обеспечены все жители Тобольска.

Также сегодня Моор и Афанасьев введут в эксплуатацию водозабор в микрорайоне Сумкино в Тобольске. Его мощность 2,5 тыс куб. м. в сутки, он обеспечит водой жителей этого удаленного микрорайона.

Реконструкция водозаборов проводится в рамках государственно-частного партнерства с группой компаний «Корпорация СТС» уральского олигарха Алексея Боброва. Предприятиям «Корпорации СТС» передана большая часть коммунальной инфраструктуры Тобольска, включая тепло- и водоснабжение и водоотведение.

Тобольск, служба информации

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