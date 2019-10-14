Суд начал банкротство опального тюменского олигарха

Арбитражный суд Тюменской области ввел наблюдение в отношении опального тюменского олигарха Федора Хорошилова. Информация об этом размещена в картотеке суда.

Подробности принятого судьей Натальей Климшиной решения о введении наблюдения в отношении Федора Хорошилова не опубликованы. Речь идет о взыскании с г-на Хорошилова и его бизнес-партнера Гендрика Мундутя 5,3 млрд рублей по иску ООО «ВТБ пенсионный администратор». Ранее суд ввел процедуру наблюдения и в отношении Гендрика Мундутя.

Федора Хорошилова и Гендрика Мундутя в 2016 году осудили за мошенничество в особо крупном размере с кредитами ВТБ. По версии следствия, бизнесмены открыли в данном банке семь кредитных линий почти на 800 млн долларов и не вернули деньги банку, потратив их на предметы роскоши. Хорошилов получил семь лет лишения свободы (вышел на свободу весной 2019 года), Гендрик Мундуть отделался условным сроком. Сестра бывшего олигарха Елена Хорошилова ранее заявляла «Новому дню», что банк ВТБ осуществил рейдерский захват активов ее брата.

Как рассказал источник, близко знакомый с ситуацией, введение процедуры наблюдения – первый шаг банкротства. Семья Федора Хорошилова считает принятое судом решение незаконным и намерена обжаловать его. «Человек провел длительное время в изоляции, лишился всех активов, а теперь с него взыскивают то, за что он уже отбыл наказание, – говорит собеседник агентства. – Работа по защите прав Федора Хорошилова будет продолжена. Но семья очень устала от негативного информационного фона вокруг этого дела».

Получить комментарий представителей семьи Федора Хорошилова или самого опального олигарха не удалось.

Тюмень, служба информации

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