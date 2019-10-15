Тюменцы просят федерального министра спасти карьеру учителя, уволенного за насилие к ученикам

Сторонники уволенного за применение насилия к ученикам преподавателя ОБЖ Боровской средней школы Виктора Садлинского написали обращение к министру просвещения РФ Ольге Васильевой. Авторы документа просят сохранить карьеру Садлинского и «вернуть детям талантливого педагога».

Текст письма федеральному министру был размещен в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Виктор Садлинский, мы с тобой». Авторы письма считают увольнение Садлинского результатом провокации, решение об увольнении – «стремительным и безапелляционным», не учитывающим все факты, связанные с конфликтом между учителем и учениками. Сам приказ об увольнении сторонники учителя называют «доказывающим кризис в системе образования».

«Большинство из нас считает, что в системе образования начался системный сбой – развивающийся перекос прав и обязанностей в пользу учащихся делает учителя незащищенным, – говорится в письме. – Механизмов жесткого воздействия на обучающихся больше нет. Школьник может нецензурно выразиться в адрес учителя, позволить оскорбительный жест или хулиганскую выходку – педагог в ответ не может ничего предпринять: выгонять с урока нельзя, отчисление из школы запрещено законом. Любой же ответный перегиб со стороны преподавателей приводит к драконовским мерам со стороны администрации школ и муниципалитетов».

Такую ситуацию авторы обращения называют недопустимой и требуют от министра вмешаться в историю Садлинского и в сложившуюся практику в целом.

«Увольнение – это лишь одно из возможных наказаний, – пишут авторы письма. – Применимо ли оно? Да. Но допустимо ли!? Принесёт ли оно пользу всем сторонам конфликта?! Наверное, нет... Как и тот факт, что увольнение Садлинского затрагивает более пятисот учеников, для которых Виктор Эдуардович – уважаемый преподаватель». Сторонники Садлинского считают, что ключевым в решении вопроса о наказании для учителя должно быть мнение общественности.

Напомним, это не первая попытка защитить тюменского учителя. Петицию губернатору Александру Моору против увольнения учителя подписали на данный момент более 12 тысяч человек. Сам же губернатор публично высказался по поводу произошедшего, фактически поддержав решение об увольнении.

Садлинский отказывается общаться с прессой, но в группе поддержки учитель сообщал, что хочет вернуться в свою школы или, хотя бы, остаться в системе образования и намерен обжаловать решение о своем увольнении в суде.

Видеоролик, на котором учитель ругается, толкает и хватает подростков, снят на уроке в 9 классе. Садлинский ходил между рядами парт и кричал на сидящих девятиклассников матом. Сторонники педагога считают, что причиной срыва учителя было плохое поведение учеников на уроке, которые издевались над молодым педагогом. Садлинского уволили 10 октября за применение насилия к ученикам.

Тюмень, служба информации

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