Расходы на очередную реконструкцию в «Рощино» получили федеральное одобрение

Смета реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Рощино в Тюмени прошла повторную проверку в Главгосэкспертизе России. Эксперты выдали положительное заключение по проекту, стоимость которого, по данным замгубернатора, начальника Главного управления строительства Тюменской области Сергея Шустова, составит порядка 2,5 млрд рублей.

Как говорится на официальном сайте ФАУ «Главное управление государственной экспертизы», проектом предусмотрена реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы. Работы предусматривают реконструкцию рулежных дорожек, водосточно-дренажной сети, оборудование очистных сооружений системы стока поверхностных вод, установку нового светосигнального оборудования. Будут модернизированы объекты энергоснабжения, метеорологическое оборудование, проведены сети связи и управления, внутри аэропорта проведут новые дороги.

Реконструкция пройдет в рамках областной программы развития транспортной инфраструктуры до 2022 года.

Ранее замгубернатора Сергей Шустов заявлял, что правительство Тюменской области планирует на два года закрыть на реконструкцию ВПП 1 аэропорта Рощино. Работы могут начаться в 2020 году. Реконструкция Рощино продлится около двух лет, взлетно-посадочная полоса будет полностью перестроена, так, как если бы ее создовали с нуля.

Также в начале октября в сеть попал видеоролик проекта реконструкции здания аэропорта «Рощино». Проект был разработан петербургской компанией «ЛенАэроПроект». Впоследствии видео было удалено из сети Интернет.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 18.10.19

Компания уральских олигархов Бикова и Боброва залила кипятком любимый микрорайон тюменских властей. / Тюменская ГИБДД попросила водителей не превращать пятницу в «день жестянщика». / В тюменском СК назначили нового руководителя. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»