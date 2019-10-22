Суд оштрафовал компанию, давшую взятку тюменской чиновнице

В Заводоуковске мировой судья оштрафовал на полмиллиона рублей организацию, давшую в апреле 2019 года взятку заместителю главы муниципалитета. Сумма взятки составляла 330 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Как установил мировой судья судебного участка №2 Заводоуковского судебного района, руководитель АНО дополнительного профессионального образования «Сибирский учебный центр СПАС» Людмила Белоконная в апреле 2019 года через посредников передала взятку в размере 330 тыс рублей Римме Назаровой, тогда занимавшей должность заместителя главы Заводоуковского городского округа Тюменской области. За эти деньги чиновница помогла учебному центру заключить договоры на оказание услуг по повышению квалификации работников муниципальных образовательных учреждений.

Прокуратурой в отношении организации было возбуждено административное дело о незаконном вознаграждении от имени юридического лица. Руководитель организации Людмила Белоконная за сотрудничество со следствием была освобождена от уголовной ответственности и проходит свидетелем по уголовному делу против Риммы Назаровой. Бывшую чиновницу обвиняют в 40 эпизодах получения взяток на общую сумму более 2 млн рублей. В основном, женщина брала деньги за организацию концертов.

Отметим, что по данным Генеральной прокуратуры РФ Тюменская область по итогам августа 2019 года вошла в десятку регионов с самым большим количеством зарегистрированных преступлений о получении взяток. В регионе таких преступлений зарегистрировано больше, чем в любом другом субъекте УрФО.

Заводоуковск, служба информации

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