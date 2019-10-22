Тюменская область вошла в топ-10 регионов России по количеству взяточников

Тюменская область обошла все регионы УрФО по количеству взяточников. По состоянию на конец августа с начала 2019 года в регионе было зарегистрировано 84 преступления по статье «получение взятки» (ст.290 УК РФ).

Согласно данным на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ, Тюменская область значится на 7-ом месте в числе регионов России с наибольшим количеством зарегистрированных преступлений о получении взятки. Челябинская область занимает в рейтинге 9 строчку с 74 случаями получения взяток, ХМАО – 16 строчку (57 случаев), Свердловская область – 22 строчку (45 случаев). На Ямале зарегистрировано 14 случаев получения взяток (57 место в рейтинге Генпрокуратуры), в Курганской области зарегистрировано 8 преступлений по статье 290 УК РФ (68 место).

Отметим, что в целом по России «тройку лидеров» по количеству преступлений с получением взятки возглавляет Москва – 206 случаев. На втором месте Ростовская область (134 зарегистрированных случая). Третье место рейтинга у Московской области, 119 случаев.

Напомним, в начале октября в суд было передано дело бывшего заместителя главы Заводоуковского городского округа. Чиновница Римма Назарова в течение четырех лет получила в общей сложности 40 взяток от двоих тюменских предпринимателей и двоих руководителей автономных некоммерческих организаций. Общая сумма взяток – порядка 2,4 млн рублей.

В сентябре было направлено в суд уголовное дело против бывшего мэра Миасса Геннадия Васькова, который пытался получить 1 млн рублей за за создание условий, гарантирующих заключение муниципального контракта на приобретение здания для детского сада за счет бюджетных средств по существенно завышенной цене. При этом здание было непригодно для использования по целевому назначению.

В Сургуте бывшую сотрудницу Росреестра Оксану Шютц осудили за взятки. Женщина помогала сократить сроки принятия документов, проведения правовых экспертиз и регистрации прав на недвижимость и сделок с ним в пользу третьих лиц. В роли взяткодателей выступали предприниматели и риелторы, которые работают с недвижимостью в Сургуте и Сургутском районе. Сумма полученного вознаграждения – более 2 млн 600 тыс. рублей. Взяточницу приговорили к 5 годам лишения свободы, но дали отсрочку из-за несовершеннолетнего ребенка.

29 августа в Челябинске инженер отдела администрации Верхнего Уфалея был задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении взятки в 250 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за подписание акта выполненных работ по муниципальному контракту. Ряд источников предполагают, что чиновник мог быть лишь «курьером», и взятка предназначалась для более крупной фигуры в мэрии.

Тюмень, служба информации

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