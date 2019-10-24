Жертвы опасной болезни в Тюменской области оказались в реанимации, людей пугают неизвестным вирусом

Восемь жителей деревни Ачиры Тобольского района, где произошла вспышка Гаффской болезни, находятся в больницах Тюменской области, двое из них в реанимации. В соцсети «Вконтакте» появилось видео, в котором происходящее связывают с ведущимися в районе геологоразведочными работами, а действия врачей – формальными.

Официально в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области сообщили, что в реанимации ОКБ№1 города Тюмени находятся двое пациентов из Ачир, их состояние оценивается как тяжелое, но больные находятся в сознании. Еще двое человек проходят лечение в токсикологическом отделении больницы, их состояние средней тяжести, медики отмечают положительную динамику в лечении пациентов.

Еще четверо жителей Ачир госпитализированы в ОКБ№3 города Тобольска в удовлетворительном состоянии. По предварительным данным, причиной заболевания стало употребление в пищу местной рыбы. Ранее Роспотребнадзор распространил информацию, что у пациентов тюменской больницы диагностирована опасная, но не передающаяся от человека к человеку Гаффская болезнь. Местным жителям рекомендовано не употреблять в пищу рыбу, которая, по словам главы поселения Дильнура Яналиева, является основным продуктом питания ачирцев.

Тобольские врачи провели медосмотр жителей труднодоступной деревни. Они вылетели в Ачиры вертолетом и провели подворовой обход, осмотрев около ста человек, которых удалось застать дома. У 9 человек были взяты анализы, у троих из них в пробах были обнаружены отклонения от нормы, все трое были вертолетом санавиации доставлены в больницу .

Ранее в поселении умерло порядка 10 собак, которых также кормили рыбой.

Между тем, в соцсети «Вконтакте» в группе «Криминальный Тобольск» тобольский блогер Ривал Хучашев выложил видео, в котором женский закадровый голос рассказывает о ситуации в Ачирах. Автор видео критикует действия медиков и санитарных врачей, отобравших пробы воды в местной речке, а не озерах, в которых жители поселения ловят рыбу. Действия врачей автор видео называет формальными и высказывает конспирологическую версию произошедшего в Ачирах.

По этой версии, якобы, жителей поселения поразил некий вирус, специально завезенный, чтобы заставить их покинуть Ачиры, в районе которых ведется активная геологоразведка нефти и газа. Автор ролика сообщает о нескольких более ранних случаях смерти местных жителей от болезни с такими же симптомами, какие наблюдаются сейчас у 4 пациентов токсикологии ОКБ №1 Тюмени.

Как сообщал «Новый День», первый пациент с симптомами частичного паралича рук и ног был доставлен санавиацией в больницу в воскресенье, 20 октября. Врачи прибыли в Ачиры во вторник, 22 числа. Первые заболевшие были членами одной семьи. Источник «Нового дня» сообщал, что в сентябре от болезни с похожими симптомами умер бывший глава сельского поселения Аскар Айдуллин.

Тобольск, служба информации

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