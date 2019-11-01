В Тюменской области браконьеров поймали с осетром и стерлядью на миллион рублей

Двое жителей Уватского района осуждены за незаконную ловлю осетра и стерляди. Они причинили ущерб биологическим ресурсам региона на сумму почти в миллион рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, рано утром 11 июня 2019 года двое жителей поселка Першино Уватского района Тюменской области в нерестовый период поймали сетью на Иртыше три стерляди и шесть сибирских осетров. На берегу их с поличным задержала полиция и инспектор Нижнеобского территориального управления Росрыболовства.

Ущерб от добычи занесенного в Красную книгу РФ особо ценного сибирского осетра составляет 160 тыс рублей за одну особь, за ловлю стерляди – 4,5 тыс рублей за особь. Общий ущерб, нанесенный браконьерами водным ресурсам региона, составил 990 тыс рублей. По решению суда за незаконную добычу водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним и за незаконный лов особо ценных видов рыб браконьеры получили 2 года лишения свободы условно. Суд взыскал с них сумму причиненного ущерба.

Ранее «Новый День сообщал», что аппарат губернатора ХМАО Натальи Комаровой, которая регулярно делает заявления о печальной судьбе исчезающего муксуна, заказал роскошные банкеты с этой рыбой на общую сумму 3,5 млн рублей. В список блюд входят слабосоленый муксун и семга, икра, строганина из муксуна, стейк из муксуна, фаршированная щука, стерлядь и другие деликатесы.

Также и в Тюменской области в июле 2019 года ГБУ ТО «Представительский комплекс Правительства Тюменской области» разместило контракт на поставку рыбы на 472 тыс. рублей. В рамках этого договора на столы тюменских чиновников нужно было поставить семгу холодного копчения, муксуна слабосоленого, муксуна холодного копчения, икру лососевую, корюшку вяленую и множество разных видов копченой и слабосоленой рыбы. В апреле чиновники заказали мороженую рыбу на миллион рублей, в том числе 300 килограмм муксуна.

Как ранее заявлял «Новому дню» руководитель Нижнеобского управления Росрыболовства Иван Матаев, борьба с выловом особо ценных пород рыбы бесперспективна, пока VIP потребляют эту рыбу.

Уват, служба информации

Уват. Другие новости 01.11.19

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