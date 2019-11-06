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Среда, 6 ноября 2019, 16:47 мск

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Тюменский депутат предложил оборудовать школы системами распознавания эмоций

Оборудовать школы Тюменской области автоматическими системами распознавания эмоций предложил депутат областной думы от ЛДПР Глеб Трубин. По мнению думца, искусственный интеллект может спасти систему образования от конфликтов учителей с учениками.

Выступая в среду, 6 ноября, на заседании комитета по социальному развитию тюменской областной думы, Трубин напомнил про конфликт между учителем и учениками в Боровской средней школе, попавший в федеральные СМИ. «Конечно, причины стоит анализировать более глубоко, проводить проверки. Но в процессе своей профессиональной деятельности педагогу приходится часто общаться и с родителями. Противоречия между педагогом и учащимися часто отрицательно сказываются на психологическом состоянии каждой из конфликтующих сторон. Учителя постоянно сталкиваются с разнообразными проявлениями эмоциональной сферы учащихся, с необходимостью распознавать эмоции и адекватно на них реагировать. Им не всегда это удается», – объяснил суть проблемы Трубин.

Депутат сказал, что направил на имя директора областного департамента образования и науки Алексея Райдера письмо с предложением рассмотреть возможность установки во всех школах или, хотя бы, в проблемных, систем распознавания эмоций. «Чтобы уже не человек, а компьютер мог определять, какие сегодня эмоции у большинства детей, кто из них сильно раздражен, кому необходимо обратиться к психологу. То же самое касается педагогов», – сказал Трубин.

Депутат отметил, что современные технологии, которые «рано или поздно придут к нам», спасут систему образования от конфликтных ситуаций в школах.

«Это уже сегодня внедряется в ряде московских школ, в пермских школах. Системы есть, и я думаю, необходимо внедрить такие современные инновационные методы. Думаю, депутаты на согласительной комиссии найдут деньги, чтобы такие системы поставить», – пообещал Трубин.

Ранее «Новый день» сообщал о конфликте в Боровской средней школе, в ходе которого учитель ОБЖ Виктор Садлинский толкал и материл учеников. Учитель был уволен, несмотря на протесты учеников и родительской общественности. Губернатор Александр Моор тогда предложил в сложных ситуациях учителям обращаться к психологам.

Тюмень, служба информации

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