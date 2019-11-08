Антипинский НПЗ резко замедлил рост тюменской экономики

Правительство Тюменской области объяснило, почему в первой половине 2019 года в регионе резко замедлился рост промышленного производства. Ответственность за это чиновники возложили на банкротящийся Антипинский НПЗ.

Как заявил в пятницу, 8 ноября, на заседании комитета тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию замгубернатора Владимир Сысоев, причиной снижения темпов роста промышленного производства с 10,1% в год в 2018 году до 0,3% в год в первой половине 2019 года стали проблемы с выпуском нефтепродуктов на Антипинском НПЗ. Впрочем, Сысоев успокоил думцев, сказав, что сейчас «ситуация налаживается». Замгубернатора выразил надежду, что в следующем году завод заработает на полную мощность. «Надеюсь, что в следующем году такого дисбаланса у нас не будет», – сказал Сысоев.

Руководство Антипинского НПЗ объявило о готовности признать предприятие банкротом в мае 2019 года. Долги предприятия превысили 346 млрд рублей. В отношении бывшего гендиректора предприятия Геннадия Лисовиченко и экс-владельца «Антипинского НПЗ» Дмитрия Мазурова были возбуждены уголовные дела. Нынешний собственник завода, Сбербанк, обвинил бывших менеджеров предприятия в многомиллионных хищениях. Мазуров находится в СИЗО, Лисовиченко – в международном розыске.

Тем не менее, осенью этого года власти области предложили думе региона продлить налоговые льготы для предприятия.

Тюмень, служба информации

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