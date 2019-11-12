Губернатор Моор отблагодарил чиновника, ушедшего от него в мэрию Тюмени

Губернатор Александр Моор объявил благодарность теперь уже бывшему руководителю своего аппарата Артему Дяченко. Официальная формулировка – «за эффективную и безупречную государственную гражданскую службу».

Информация о награждении опубликована на официальном сайте правовой информации. Артем Дяченко со вторника, 12 ноября, работает в должности заместителя главы города Тюмени. Об этом Александр Моор сообщил днем ранее. Дяченко курирует административный департамент и вопросы цифровизации.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, глава Тюмени Руслан Кухарук во вторник, 12 ноября, на заседании коллегии администрации города представил коллегам нового заместителя. С 12 октября Артем Дяченко уже приступил к исполнению обязанностей. В частности, он курирует работу муниципальных учреждений, закрепленных в ведении администрации города Тюмени – МКУ «Комитет по информатизации города Тюмени» и МКУ «Административно-хозяйственное управление».

Отметим, что до ноября 2018 года административный департамент курировала заместитель главы города Ольга Векшина, впоследствии перешедшая на работу руководителем аппарата гордумы. Чиновники административного департамента становились героями публикаций СМИ. Так, в октябре 2019 года прокуратура внесла главе города Руслану Кухаруку представление об устранении нарушения закона. Надзорное ведомство выяснило, что директор МКУ «Комитет по информатизации города Тюмени» Игорь Кравченко нарушил закон «О муниципальной службе». Как выяснилось, чиновник ведет бизнес – владеет 50% в уставном капитале ООО «База отдыха «Сосновый бор» в Тюмени.

Ранее Кравченко оказался в центре громкого скандала. 29 августа 2018 года Игорь Кравченко полетел на своем самолете за грибами и потерпел крушение. Его «Орион» рухнул в озеро Летнее и затонул на глубине 1 м. 20 см. на расстоянии 200 метров от берега. Сам чиновник не пострадал.

А в сентябре 2019 года глава Тюмени Руслан Кухарук решил преобразовать свою пресс-службу в комитет по связям с общественностью и СМИ и переподчинить его напрямую себе. До этого работу пресс-службы курировала директор административного департамента мэрии Татьяна Файзуллина. По данным источников в мэрии, она нагружала пресс-службу работой, не относящейся к взаимодействию со СМИ. Именно для упорядочения работы пресс-службы Кухарук и переводит ее под свой личный контроль .

Тюмень, служба информации

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