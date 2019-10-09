Тюменский чиновник, летавший на самолете за грибами, попался на нарушении антикоррупционного закона

Директор МКУ «Комитет по информатизации города Тюмени» Игорь Кравченко нарушил закон «О муниципальной службе». Как выяснилось, чиновник ведет бизнес – владеет половиной одной из городских баз отдыха.

Заявление в прокуратуру с просьбой проверить двух чиновников мэрии Тюмени на предмет нарушения закона написал 17 сентября и.о. председателя совета общественной организации «Народный контроль» Виктор Нестерук. По его данным, Игорю Кравченко принадлежит 50% в уставном капитале ООО «База отдыха «Сосновый бор» в Тюмени. При этом никакой информации о передаче доли в компании в доверительное управление общественнику обнаружить не удалось.

Прокуратура Тюмени провела проверку. В результате, информация подтвердилась. Главе города Руслану Кухаруку прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона.

Виктор Нестерук также просил прокуратуру проверить действующего руководителя пресс-службы тюменской городской думы Андрея Шушкова. По даным общественника, Шущков является учредителем ЗАО телекомпания «Сургутинформ – ТВ» с долей в уставном капитал в 5 325 руб. Однако, прокуратура города не нашла нарушений закона в этом факте.

Как писал «Новый День», Игорь Кравченко – герой скандального случая, произошедшего летом 2018 года. Тогда Кравченко полетел на личном самолете за грибами, но не справился с управлением и его самолет упал в озеро в Нижнетавдинском районе. Самолет «Орион» рухнул в озеро Летнее и затонул на глубине 1 м. 20 см. на расстоянии 200 метров от берега. Сам чиновник не пострадал.

Согласно декларации Игоря Кравченко, его доход в 2017 году составил чуть более 2 млн рублей или 172,4 тыс. рублей в месяц. При этом стоимость легкомоторного самолета СК 12 «Орион» в базовой комплектации начинается от 15 млн рублей. Подержанное судно можно купить по частным объявлениям от 5 млн рублей. Самолет, на котором летел Кравченко, выпущен в 2012 году.

Тюмень, служба информации

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