российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 14 января 2019, 16:17 мск

Новости Тюмень

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Тюмень, Ямал, Югра

Силовики проверяют, на какие деньги тюменский чиновник купил самолет

Следователи проверяют, каким образом директор МКУ «Комитет по информатизации города Тюмени» Игорь Кравченко купил себе самолет-амфибия СК 12 «Орион». В конце августа чиновник полетел на нем за грибами и потерпел крушение, упав в озеро Летнее. По первоначальным данным, полет был не согласован с Росавиацией, однако сегодня руководитель Уральского СУ на транспорте СКР Петр Решетников заявил «Новому Дню», что самолет был надлежащим образом зарегистрирован.

«Я в то время еще не работал, но мне представлены такие сведения. Более того самолет прошел предполетный досмотр, был заправлен качественным топливом», – сказал Решетников. По его словам, судно находится в собственности Игоря Кравченко. После проведения процессуальной проверки в возбуждении уголовного дела было отказано.

«Ущерб, который сам Кравченко для себя, как для собственника, оценил в пределах 100 тыс. рублей, не носит уголовно наказуемый характер для нас, для юристов. Кроме того, мы отказали и в возбуждении дела по ст. 238 УК РФ, поскольку не пострадало ни одно постороннее лицо, – объяснил генерал-лейтенант. – А материалы в части возможности приобретения судна выделены, направлены в территориальные органы для дачи оценки возможной коррупционной составляющей».

Напомним, самолет, на котором полетел по грибы Игорь Кравченко, не был указан в его декларации. ЧП произошло 29 агуста 2018 года.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 14.01.19

В Тюмени у самолета «Ютэйр» перед вылетом в Ханты-Мансийск задымился двигатель. / В «Запсибкомбанке» меняют президента: полномочия Горицкого прекращают досрочно. / В Тюмень пришла непогода, в «Рощино» возможны задержки вылетов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Полпред Цуканов вместо губернатора Моора прокомментировал ЧП с чиновником, летавшим за грибами на самолете

Тюменский чиновник полетел за грибами на своём самолёте и упал в озеро (ФОТО)

Под Тюменью разбился легкомоторный самолет, которым управлял чиновник

В рубриках

Тюмень, Урал, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,

Новости партнеров