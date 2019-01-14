Силовики проверяют, на какие деньги тюменский чиновник купил самолет

Следователи проверяют, каким образом директор МКУ «Комитет по информатизации города Тюмени» Игорь Кравченко купил себе самолет-амфибия СК 12 «Орион». В конце августа чиновник полетел на нем за грибами и потерпел крушение, упав в озеро Летнее. По первоначальным данным, полет был не согласован с Росавиацией, однако сегодня руководитель Уральского СУ на транспорте СКР Петр Решетников заявил «Новому Дню», что самолет был надлежащим образом зарегистрирован.

«Я в то время еще не работал, но мне представлены такие сведения. Более того самолет прошел предполетный досмотр, был заправлен качественным топливом», – сказал Решетников. По его словам, судно находится в собственности Игоря Кравченко. После проведения процессуальной проверки в возбуждении уголовного дела было отказано.

«Ущерб, который сам Кравченко для себя, как для собственника, оценил в пределах 100 тыс. рублей, не носит уголовно наказуемый характер для нас, для юристов. Кроме того, мы отказали и в возбуждении дела по ст. 238 УК РФ, поскольку не пострадало ни одно постороннее лицо, – объяснил генерал-лейтенант. – А материалы в части возможности приобретения судна выделены, направлены в территориальные органы для дачи оценки возможной коррупционной составляющей».

Напомним, самолет, на котором полетел по грибы Игорь Кравченко, не был указан в его декларации. ЧП произошло 29 агуста 2018 года.

Тюмень, служба информации

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