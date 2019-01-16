Тюменский чиновник упал на самолете в озеро из-за облаков в воде

В мэрии Тюмени прокомментировали авиационный инцидент с участием своего сотрудника. В ответ на официальный запрос «Нового Дня» в администрации сообщили, что директор МКУ «Комитет по информатизации города Тюмени» Игорь Кравченко купил самолет-амфибию СК 12 «Орион» в 2018 году. Соответственно должен отчитаться за него в 2019 году при предоставлении сведений о доходах и имуществе.

«В администрации Тюмени Кравченко И.А. в сведениях о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера за 2017 год задекларировал транспортные средства, находящиеся в собственности по состоянию на 31 декабря 2017 года, в том числе, воздушный транспорт – легкомоторный самолет другой марки (гидросамолет «Корвет L750» – прим. ред.). В отношении имущества, приобретенного в 2018 году, а также расходах на его приобретение, Кравченко обязан отчитаться до 30 апреля 2019 года», – пояснили в мэрии.

Стоит отметить, что согласно декларации Игоря Кравченко, его доход в 2017 году составил чуть более 2 млн рублей или 172,4 тыс. рублей в месяц. При этом стоимость легкомоторного самолета СК 12 «Орион» в базовой комплектации начинается от 15 млн рублей. Подержанное судно можно купить по частным объявлениям от 5 млн рублей. По данным «Нового Дня», самолет, на котором упал Кравченко, выпущен в 2012 году.

Вопросом, откуда у тюменского чиновника деньги на приобретение воздушного транспорта, сейчас занимаются следователи. Как сообщил «Новому Дню» руководитель Уральского СУ на транспорте СКР Петр Решетников, материалы в части возможности приобретения судна выделены и направлены в территориальные органы для дачи оценки возможной коррупционной составляющей.

Напомним, 29 августа 2018 года Игорь Кравченко полетел на своем самолете за грибами и потерпел крушение. Его «Орион» рухнул в озеро Летнее и затонул на глубине 1 м. 20 см. на расстоянии 200 метров от берега. Сам чиновник не пострадал.

Эксперты Росавиации, расследовавшие ЧП, пришли к выводу, что пилот потерял пространственное положение судна при посадке. «Заход на посадку он выполнял на высоте 100 м. На конечном этапе захода на посадку проконтролировал безопасное прохождение верхушек деревьев, на высоте 4-5 метров перевел взгляд вперед – на поверхность озера. Вместо ожидаемой водной поверхности увидел зеркальную, в которой неожиданно для него отражались облака», – пояснили эксперты.

Тюмень, служба информации

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