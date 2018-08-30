Тюменский чиновник полетел за грибами на своём самолёте и упал в озеро (ФОТО)

Тюменский чиновник, директор городского комитета по информатизации Игорь Кравченко, может быть оштрафован по итогам расследования авиапроисшествия. Речь идёт о крушении его самолёта, которое случилось в среду, 29 августа, на озере Летнее в Тюменской области. Стали также известны некоторые подробности ЧП. Кроме того, выяснилось, что самолёт, на котором путешествовал чиновник, не указан в его декларации.

Как сообщил источник «Нового Дня», г-н Кравченко отправился в полёт на собственном самолёте без согласования с Росавиацией. Рухнувшее судно случайно обнаружил вертолёт МЧС, экипаж которого сообщил о происшествии. Штраф пилоту по итогам разбирательств может составить три тыс. рублей.

Интересно, что разбившийся легкомоторный гидросамолёт СК-12 «Орион» не указан в декларации о доходах Игоря Кравченко. В справке директора МУК «Комитет по информатизации Тюмени» есть сведения о недорогом гидросамолёте «Корвет L750» ценой около полутора миллионов рублей. Про СК-12 «Орион», стоимость которого почти в десять раз больше, в декларации ничего не сказано.

Согласно данным из открытых источников, стоимость этого самолёта равна зарплате директора МКУ за 7,5 лет. Директор МКУ «Комитет по информатизации города Тюмени» Игорь Кравченко является куратором программы «Безопасный город» в Тюмени. Он передвигается не только по воздуху. У него есть водный транспорт, и машины (ГАЗ-69, «Форд фокус» и «БМВ Х6»), мототранспортные средства «Кавасаки».

По предварительным данным, опубликованным Уральским следственным управлением на транспорте СК РФ, 29 августа 2018 года в 9:12 из аэропорта «Плеханово» в Тюмени в направлении озера Летнее вылетел самолёт-амфибия СК 12 «Орион». Пилот, мужчина 53 лет, отправился собирать грибы. В час дня он перестал выходить на связь в районе посадки на озере Летнее. При посадке сам пилот не пострадал.

Его опрашивают следователи. Пока основными версиями происшествия являются ошибки пилотирования и техническая неисправность самолета.

Получить комментарий в управлении Росавиации не удалось, в приёмной руководителя предложили направить письменный запрос.

Как пояснили в приёмной комитета по информатизации Тюмени, Игорь Кравченко занят на совещании. Там предложили обратиться в пресс-службу. В пресс-службе заявили, что не представляют, как можно получить комментарии чиновника, так как он находится в отпуске. Дата выхода из отпуска служащим отдела по связям со СМИ неизвестна.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 30.08.18

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