Под Тюменью разбился легкомоторный самолет, которым управлял чиновник

В Нижнетавдинском районе Тюменской области потерпел крушение легкомоторный самолет-амфибия «Орион-СК12». ЧП случилось 29 августа около 13 часов. В МЧС сообщение об авиапроисшествии поступило в 15 час 35 мин. Пилот жив, по данным «Нового Дня», самолетом управлял директор МКУ «Комитет по информатизации города Тюмени» Игорь Кравченко.

«Самолет упал в Нижнетавдинском районе на акватории озера «Летнее». Силы и средства МЧС к ликвидации происшествия не привлекались», – пояснили спасатели. В Уральском следственном управлении на транспорте добавили, что это место, где упал гидросамолет, находится в 70 километрах от Тюмени, в районе поселка Покровка Ярковского района.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа из числа следователей следственного отдела на транспорте, организована доследственная проверка, в ходе которой выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,– сказали в управлении.

Тюмень, служба информации

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