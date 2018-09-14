Полпред Цуканов вместо губернатора Моора прокомментировал ЧП с чиновником, летавшим за грибами на самолете

Новый губернатор Тюменской области Александр Моор, которому сегодня на инаугурации подарили кнут для эффективного руководства, не смог прокомментировать поведение своих бывших подчиненных. Отвечая на вопрос «Нового Дня» о том, не хочет ли он более жестко подойти к управлению и, к примеру, навести порядок в мэрии Тюмени, сотрудники которой летают за грибами на личных незадекларированных самолетах, Моор заявил, что понятия не имеет, о чем идет речь.

«Я не знаю, кто там летает за грибами. Считаю, что сегодня система стимулирования и ответственности, которая предусматривается нормативными актами Тюменской области для госслужащих, муниципальных служащих, соответствует законодательству, – сказал новоиспеченный губернатор, бывший глава администрации Тюмени Александр Моор. – Во-вторых, я считаю, что люди, которые работают в региональном правительстве, в муниципальной власти – ответственные, честные, порядочные. Они ставят во главу угла интересы жителей, муниципалитета и региона. Владимиром Якушевым была сформирована она из лучших управленческих команд, сильные муниципалитеты».

Напомним, 29 августа директор городского комитета Тюмени по информатизации Игорь Кравченко вылетел за грибами на личном гидросамолете без согласования с Росавиацией и потерпел крушение над озером Летнее. Чиновник остался жив и самостоятельно выбрался из воды. Позже выяснилось, что самолет, на котором путешествовал Кравченко, не указан в его декларации, а согласно данным из открытых источников, стоимость самолета равна зарплате директора МКУ за 7,5 лет.

Про курьезную авиакатастрофу писали многие СМИ, ее расследованием занимался следственный комитет, вряд ли руководитель области был не в курсе, однако он предпочел промолчать. На помощь Моору поспешил уральский полпред Николай Цуканов, который оказался в теме.

«Есть пресса, в конце концов. Она в вашем регионе тоже достаточно зубастая. Если замечаете недочеты, нарушения этики чиновника, депутата, нужно об этом говорить. Я уверен, что любой руководитель после этого будет принимать кадровые решения, – сказал полпред. – Но это должно чем-то подкрепляться. Если есть судебное решение, значит чиновник несет ответственность, если судебного решения пока еще нет, нужно ждать. Безусловно, полпредство будет контролировать эту работу, борьба с коррупцией – основополагающая для полпредства. А вы, журналисты, отслеживайте все и подсказывайте губернатору. А он будет принимать решение».

В словах Цуканова были явные остыли к истории бывшего спикера гордумы Тюмени Дмитрия Еремеева, устроившего смертельное ДТП и отделавшегося штрафом в 160 тыс. рублей. Полпред лично обратился в прокуратуру Тюменской области с просьбой обжаловать решение суда. Надзорный орган провел проверку и усмотрел основания для внесения апелляционного представления.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 14.09.18

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