В Тюменской области закрыли кадровую «дыру» среди руководителей районов

Новым главой Армизонского района Тюменской области избран Александр Робканов, ранее работавший первым заместителем главы Омутинского района. Об этом рассказал глава конкурсной комиссии, первый вице-спикер тюменской областной думы Андрей Артюхов.

Выборы нового главы состоялись на заседании районной думы в четверг, 14 ноября. По словам Артюхова, новый глава района – человек очень опытный, длительное время работавший в органах муниципального управления. Конкуренцию Робканову составил начальник одного из отделов администрации Армизонского района Андрей Баянов и местный предприниматель, председатель совета потребительского общества «Армизонское» Алексей Пермяков.

Депутат областной думы Владимир Ульянов, присутствовавший на заседании армизонской думы, рассказал, что депутаты (на заседании присутствовали 15 из 18 районных думцев) проголосовали за Робканова единогласно. Из его конкурентов на думе присутствовал только Алексей Пермяков. По мнению Ульянова, Пермякову не хватило опыта, чтобы составить конкуренцию Робканову. «Это достаточно молодой человек, юрист по образованию. Но, видимо, он не впечатлил моих коллег из армизонской думы. Он сказал, что знает [местные] проблемы, но может ли их решать, он не сказал», – объяснил выбор думцев Ульянов. Андрей Баянов находится в отпуске и на заседание не явился. «По сути, снял свою кандидатуру» – сказал Ульянов.

Место главы Армизонского района освободилось после того, как его прежний руководитель Евгений Золотухин был назначен главой Ярковского района вместо осужденного за превышение полномочий Евгения Щукина.

Армизонский район, служба информации

Армизонский район. Другие новости 14.11.19

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