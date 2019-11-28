Тюменский депутат обвинил главу города в невнимании к избирателям

Депутаты тюменской городской думы фракций ЛДПР и КПРФ отказались голосовать по проекту бюджета города на 2020 год. Либерал-демократ Дмитрий Елагин обвинил главу Тюмени Руслана Кухарука в невнимании к нуждам избирателей и покинул зал заседаний на время обсуждения бюджета.

«Процесс формирования бюджета полностью закрытый», – заявил Дмитрий Елагин на обсуждении главного финансового документа города в четверг, 28 ноября. Он обвинил администрацию Тюмени в игнорировании интересов жителей 22 избирательного округа (в частности, в него входят районы МЖК и Ново-Патрушево). Елагин повторно призвал создать депутатские фонды для каждого из городских народных избранников по примеру депутатов облдумы, чтобы уменьшить зависимость депутатов от городских чиновников. Елагин отказался обсуждать финансовый документ. «Я покидаю зал до окончания обсуждения вашего бюджета», – заявил либерал-демократ. Впрочем, руководитель фракции ЛДПР гордумы Мурат Тулебаев заявил, что фракция поддержит бюджет.

Глава города Руслан Кухарук отметил, что на будущий год в 22-м избирательном округе запланировано много мероприятий по благоустройству. Кухарук добавил, что открыт для предложений всех депутатов.

Руководитель фракции КПРФ Сергей Пыхалов также заявил, что коммунисты не будут поддерживать проект бюджета города на 2020 год. Коммунист усомнился, что бюджет исполним в плане налоговых доходов, в частности, НДФЛ. Пыхалов отметил, что на предприятиях города проходят сокращения, без работы могут остаться полторы тысячи человек, а в части организаций работников переводят на сокращенную рабочую неделю.

Депутат от «Справедливой России» Владимир Гороховцев заявил, что его фракция поддерживает бюджет. Также о поддержке бюджета фракцией «Единой России» предсказуемо заявил спикер думы Евгений Заболотный.

Единороссы раскритиковали идею создания депутатских фондов. Спикер Евгений Заболотный считает, что говорить о создании депутатских фондов можно будет только когда городской бюджет будет самодостаточным. «Сейчас это совершенно бесцельное предложение», – заявил Заболотный.

В итоге, депутаты приняли бюджет Тюмени 30 голосами «за» при 3-х воздержавшихся.

Тюмень, служба информации

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