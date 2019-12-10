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Вторник, 10 декабря 2019, 15:17 мск

Новости Тюмень

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Губернатор Моор поблагодарил тюменский Роспотребнадзор

Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил благодарность коллективу управления Роспотребнадзора по Тюменской области во главе с руководителем Галиной Шарухо. Также благодарности главы региона удостоился уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

Согласно опубликованному во вторник, 10 декабря, на сайте правовой информации постановлению, коллектив управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) получил благодарность Александра Моора «за заслуги в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей Тюменской области». Дополнительным поводом для объявления благодарности стал 75-летний юбилей санитарно-эпидемиологической службы региона. Постановление было подписано 6 декабря.

Отметим, что осенью 2019 года в Тюменской области произошла вспышка неизвестного заболевания. В деревне Ачиры Тобольского района сначала погибли порядка 10 собак, после чего несколько местных жителей были госпитализированы с частичным параличом. Региональный Роспотребнадзор заявил, что причиной стала Гаффская болезнь, и запретил продажу непроверенной рыбы из находящихся в зоне риска водоемов. Впоследствии губернатор Александр Моор выделил по 10 тысяч рублей жителям деревень Ачиры, Иземеть и Ишменево: рацион их питания в значительной степени состоял из местной рыбы, купить продукты в местном магазине многим людям было просто не на что.

Впрочем, как установила Тюменская областная ветеринарная лаборатория, в рыбе из водоемов в районе заражения патологии выявлено не было. Анализ на алиментарно-токсическую пароксизмальную миоглобинурию («Гаффская болезнь») оказался отрицательным (документ есть в распоряжении редакции). Была проведена биологическая проба на белых мышах, в течение 17 дней признаков инфекции или гибели мышей выявлено не было. Таким образом, от чего пострадали жители Заболотья, до сих пор неизвестно.

Тюмень, служба информации

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