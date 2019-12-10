Тюменские «навальновцы» обвинили вице-губернатора Сарычева в «странной» сделке с недвижимостью на миллион долларов

Активисты тюменского «штаба Навального» заподозрили вице-губернатора Сергея Сарычева в продаже загородного дома по завышенной цене. Свои выводы навальновцы озвучили в видеоролике, который разместили на видеохостинге «YouTube».

Видео называется «Странная сделка вице-губернатора Сарычева», результаты расследования зачитывает координатор тюменского штаба Навального Иван Востриков. В ролике говорится о продаже в 2018 году Сергеем Сарычевым загородного дома в поселке Винзили неподалеку от Тюмени. Согласно декларации о доходах, опубликованной на сайте правительства Тюменской области, доход от продажи недвижимости составил 64 млн рублей – то есть около 1 млн долларов США. По итогам 2018 года вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев задекларировал рекордные для регионального чиновника 74 млн рублей. 64 млн рублей из этой суммы он получил «от отчуждения имущества». Какое имущество вице-губернатора было отчуждено, в декларации не уточнялось, но в 2017 году он владел земельным участком площадью 1356 кв. и жилым домом в 558 кв.м., которые в декларации за 2018 год не значатся.

Авторы видеоролика отмечают, что 64 млн рублей – это очень высокая цена, «сравнимая со стоимостью таун-хауса московского чудо-прокурора Попова в испанской Марбелье». Однако, согласно данным ЕГРН, особняк Сергея Сарычева располагался в поселке Винзили на берегу реки Пышма. Вице-губернатор владел домом 12 лет.

Авторы ролика приводят в пример выставленные на продажу другие особняки по соседству. Сравнимые по площади дома оцениваются в 16 – 30 млн рублей, но покупать их никто не спешит.

Покупателем дома вице-губернатора выступила санкт-петербургская компания АО «Гипротранспроект».

В 2018 году Главное управление строительства Тюменской области начало объявлять открытые конкурсы на оказание экспертных услуг, необходимых при осуществлении регионального государственного строительного надзора. По мнению авторов видеоролика, это странно для ГУСа, который в предыдущие годы вполне обходился без привлечения сторонних организаций для осуществления стройнадзора.

Основной подрядчик, побеждавший на аукционах тюменского ГУСа – АО «Ямалгипротранс», в общей сложности выигравшее подряды на 156 млн рублей. При этом все участники тендеров, заявлявшиеся на торги, были аффилированы между собой: АО «Супра» учреждено АО «Ямалгипротранс», а третий конкурсант, санкт-петербургское АО «Гипротранспроект», учреждено Юлией Хохловой, генеральным директором ООО ИЦ «Ямал». Учредителем ООО ИЦ «Ямал», в свою очередь, является все то же АО «Ямалгипротранс».

«Зачем проектно-изыскательской конторе из Санкт-Петербурга пафосный дом в Винзилях? А ведь совсем недавно бывшего главу тюменского Управтодора судили за получение взятки, замаскированной под продажу недвижимости», – говорит Иван Востриков.

«Вся эта история состоит из странностей: странные контракты, странные услуги от странных компаний и странная сделка, когда выход на госзакупки трех связанных фирм удивительным образом совпал с получением вице-губернатором денег от одной из них», – завершает ролик Востриков. Напоследок координатор штаба Навального призывает всех, кто не считает указанные совпадения случайными, ставить «лайки» под видео и распространять его.

Тюмень, служба информации

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