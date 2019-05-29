Пермский экс-министр из Тюмени получил 8,5 лет «строгача» за коррупцию

В Перми суд признал экс-главу министерства транспорта региона Алмаза Закиева виновным в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.6 ст.290, ч.1 ст.285 УК РФ), сообщает пресс-служба СКР.

Следствие и суд установили, что с декабря 2015 по март 2016 года министр получил от представителя коммерческой организации 8,4 млн рублей. За эти деньги чиновник обещал поспособствовать в получении и гарантированной оплате контракта на строительство объекта транспортной инфраструктуры стоимостью более 2 млрд рублей. Взятка была завуалирована под приобретение у министра по завышенной стоимости (за 28 млн рублей) его квартиры в Тюмени, и составила разницу между ценой продажи, указанной министром, и фактической рыночной стоимостью.

После получения взятки министр предпринял меры для отстранения от участия в торгах на получение контракта на строительство другой конкурирующей организации. Для максимально полного, всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств совершенного преступления следователи допросили более 100 свидетелей. Для устранения противоречий в показаниях некоторых из них проведен ряд очных ставок. Были произведены десятки обысков и выемок документов. Осмотрено и проанализировано содержание 7 томов финансово-хозяйственных документов. Назначены и получены заключения нескольких сложных технических судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 37 томов.

В ходе расследования уголовного дела следователи наложили арест на денежные средства обвиняемого на общую сумму 745 тысяч рублей. Указанные преступления были выявлены совместно сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю и УФСБ России по Пермскому краю. Ими же осуществлялось оперативное сопровождение расследования уголовного дела. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Алмаз Закиев известен тем, что занимал пост начальника управления автодорог Тюменской области при губернаторстве Сергея Собянина.

Пермь, Иван Гридин

Пермь. Другие новости 29.05.19

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