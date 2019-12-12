Возбуждено уголовное дело после гибели юноши, родственники которого взяли штурмом реанимацию тюменской больницы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пациента тюменской ОКБ №2 Юрия Ференца. Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч.2 ст. 109 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, доследственная проверка, которую проводило СУ после смерти пострадавшего в серьезном ДТП 19-летнего молодого человека, завершилась возбуждением уголовного дела. Конкретных подозреваемых на данный момент нет, дело возбуждено по факту смерти молодого человека.

Тюменец попал в серьезное ДТП 19 сентября 2019 года. Он был доставлен в отделение реанимации ОКБ№2 города Тюмени, где доктора, якобы, не оказали парню медицинскую помощь. 22 сентября молодой человек, получивший в ДТП тяжелую сочетанную травму, в частности, перелом основания черепа, скончался в реанимации ОКБ №2. Мужчина был доставлен в состоянии комы и умер, не приходя в сознание. Департамент здравоохранения региона заявил, что мозг пациента погиб в 00:30 ночи с субботы на воскресенье. Родственники погибшего обвинили врачей во лжи, по их мнению врачи просто отказались его спасать, когда у парня резко стало падать кровяное давление.

Также родственники умершего выражали свое возмущение предложением врачей дать согласие на изъятие органов молодого человека. Они считают, что врачи предлагали изъять органы у еще живого пациента. В свою очередь, медики заявили, что родственники пациента вели себя неадекватно и взяли штурмом отделение реанимации, сломав магнитный замок на двери.

Тюмень, служба информации

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