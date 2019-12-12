Тюменская облдума резко увеличила размер материнского капитала

Тюменская областная дума приняла закон, увеличивающий размер регионального материнского капитала. С 1 января 2020 года маткапитал, выплачиваемый на третьего и последующего ребенка, составит 100 тыс рублей.

Кроме того, в Тюменской области с 1 января 2020 года будут выплачивать региональный материнский капитал при рождении или усыновлении уже первого ребенка, размер маткапитала составит 150 тыс рублей. В настоящее время размер материнского капитала – 40 тыс рублей.

Законопроект был разработан во исполнение послания губернатора Александра Моора областной думе, когда глава региона назвал существующий размер выплат несправедливым. Отметим, что ранее комитет со социальной политике тюменской областной думы даже не стал рассматривать внесенный коммунистами законопроект, по которому материнский капитал предлагалось увеличить до 220 тыс рублей.

Тюмень, служба информации

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