Тюменская облдума «по-тихому» оставила без премий руководство Счетной палаты

Депутаты тюменской областной думы приняли поправки в закон «О Счетной палате Тюменской области». Теперь вопрос о поощрительных выплатах председателю СП и его заместителю будет решаться только по согласованию со спикером областной думы.

Поправки в закон были внесены по инициативе двоих единороссов – председателя облдумы Сергея Корепанова и Николая Токарчука. Согласно новой редакции закона, председатель Счетной палаты и его заместитель больше не будут получать ежеквартальные и ежегодные премии. Вместо этого в законе появился абзац про поощрительные выплаты, которые будут распределяться по согласованию с председателем тюменской областной думы. Ранее упоминания о согласовании премий с председателем думы в законе не было.

Депутаты приняли поправки в закон, ставящий руководство Счетной палаты в прямую финансовую зависимость от спикера облдумы, единогласно. Ни у одного из думцев не возникло вопросов по законопроекту. Текст поправок в закон на пленарном заседании облдумы в четверг, 12 декабря, не зачитывался. Также он не был размещен на сайте думы.

Тюмень, служба информации

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