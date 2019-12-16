Губернатор Моор пообещал помощь пострадавшим от взрыва газа в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился выплатить денежную компенсацию пострадавшим при взрыве газа в доме на улице Павла Шарова в Тюмени. Об этом глава региона сообщил в своем аккаунте в соцсети «Инстаграм».

«7 декабря в Тюмени произошла трагедия: при хлопке газа в доме на Павла Шарова погиб специалист газовой службы. У 40-летнего Сергея остались жена и дети. – написал Александр Моор в понедельник, 16 декабря. – Понимаю, что утешить семью ничего не сможет, но мы можем оказать ей хоть какую-то помощь. Подписал распоряжение о выплате денежной компенсации жене Сергея и еще трем пострадавшим при взрыве газа».

Размер материальной помощи не сообщается.

Хлопок газа в четырехэтажном доме на улице Павла Шарова в Тюмени произошел в субботу, 7 декабря. ЧП произошло при проведении работ сотрудником газовой службы, который погиб на месте. Три человека с ожогами были доставлены в больницу. Жильцы дома были временно отселены. Ущерб составил порядка 10 млн рублей. В СУ СКР по Тюменской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Застройщик данного района, гендиректор крупнейшего тюменского девелопера, компании ТДСК Николай Щепелин назвал виновником трагедии компанию «Сибагроинтер», которая проводила прокладку кабеля без необходимых согласований и повредила газопровод, не сообщив об инциденте в аварийные службы.

Тюмень, служба информации

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