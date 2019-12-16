Тюменские депутаты предложили штрафовать на 100 тыс рублей за безалкогольные «энергетики»

Депутаты тюменской областной думы хотят ввести штрафы до 100 тыс рублей за продажу безалкогольных «энергетиков» несовершеннолетним. Поправки в Кодекс Тюменской области об административной ответственности внесены депутатами всех четырех парламентских фракций.

Авторами поправок в Кодекс об административной ответственности выступили единоросс Дмитрий Новицкий, либерал-демократ Михаил Селюков, коммунист Иван Левченко и справедливоросс Сергей Морев. «Законопроект подготовлен в целях предупреждения причинения вреда подрастающему поколению, их физическому и психическому развитию», – говорится в пояснительной записке к документу. Законопроект опубликован на сайте тюменской областной думы.

Согласно законопроекту, за «нарушение ограничений розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в организациях отдыха детей и их оздоровления, в медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях нарушитель будет оштрафован. Сумма штрафа составляет от 3 до 5 тыс рублей для граждан, от 30 до 50 тыс рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тыс рублей для юридических лиц.

Проект поправок рассмотрит комитет по государственному строительству и местному самоуправлению.

Напомним, тюменская областная дума на заедании в четверг, 12 декабря, ввела в регионе запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним, а также на торговлю ими в образовательных организациях, в местах отдыха и оздоровления детей, а также в местах проведения культурно-массовых мероприятий и массового скопления людей, где присутствуют несовершеннолетние. Депутаты единогласно поддержали закон, несмотря на то, что против выступило тюменское УФАС. Тюменская область стала 42 регионом России, запретившим продажу безалкогольных «энергетиков» несовершеннолетним.

Тюмень, служба информации

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