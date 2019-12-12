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Четверг, 12 декабря 2019, 10:42 мск

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Тюменская облдума запретила безалкогольные «энергетики»

На территории Тюменской области вводится запрет розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков (БТН) несовершеннолетним. Такое решение приняла тюменская областная дума на заседании в четверг, 12 декабря.

Кроме запрета на продажу безалкогольных энергетиков несовершеннолетним, вводится запрет на розничную торговлю такими напитками в детских, образовательных и медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях. Также БТН нельзя будет продавать в местах проведения культурно-массовых мероприятий и массового скопления граждан, если там присутствуют несовершеннолетние.

Законопроект был внесен представителями всех фракций областной думы: единороссами Евгением Макаренко и Дмитрией Новицким, либерал-демократами Глебом Трубиным и Михаилом Селюковым, коммунистом Иваном Левченко и справедливороссом Сергеем Моревым. В онлайн-обсуждении законопроекта приняло участие 10 организаций, 8 из них поддержали инициативу депутатов. Среди них – Торгово-промышленная палата, уполномоченный по защите прав предпринимателей, «Опора России», Ассоциация предприятий розничной торговли Тюменской области, «Тюменский деловой клуб» и «Деловая Россия». Не поддержали законопроект Ассоциация малоформатной торговли и Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (г.Москва).

Председатель комитета по экономической политике и недропользованию Инна Лосева описала вред, который приносят безалкогольные энергетики. Ссылаясь на письмо Минздрава, Лосева рассказала, что при экспериментах на животных БТН, содержащие, кроме сахара, кофеин, «повышают тревожность и приводят к изменению состава крови, характерному для больных болезнью Альцгеймера». «Употребление БТН с кофеином у животных значительно повышает риск возникновения инсультов и деменции, – сообщила Лосева. – У детей и подростков при употреблении БТН значительно возрастает риск развития алкогольной зависимости. Наличие в большинстве напитков бензоата натрия значительно влияет на синдромы дефицита внимания, гиперактивность, ухудшение памяти и моторной функции ребенка. Согласно новым исследованиям ЦНИИ здравоохранения РФ, пилотные исследования употребления подростками энергетических напитков показали, что соматические нарушения наблюдались у 20% мальчиков и 16,7% девочек». У 11,1% наблюдались нарушения сердечно-сосудистой системы. Сейчас запрет на продажу безалкогольных энергетиков введен в 41 субъекте Российской федерации.

Против запрета выступило тюменское Управление ФАС России. Руководитель управления Игорь Веретенников попросил снять законопроект с обсуждения до момента, когда вопрос о запрете БТН будет официально решен на федеральном уровне. Инициатива тюменской думы, по мнению Веретенникова, может привести к нарушению Конституции и ограничению конкуренции, а также может плохо отразиться на торговле. По словам руководителя, субъекты РФ не вправе вводить ограничения на продажу отдельных видов товаров. Веретенников заявил, что это является официальной позицией ФАС.

Думцы с редким единодушием выступили за законопроект. Либерал-демократ Артем Зайцев заявил, что «маленькие дети не могут отдать себе отчет в том, что они принимают и насколько это будет вредно для здоровья». Зайцев отметил, что в законопроекте «нет политики» и он вызван только заботой о здоровье детей. Депутат сказал, что обсуждаемый закон – только начало борьбы с энергетическими напитками, которые вредят здоровью людей всех возрастов.

Инна Лосева рассказала, что при подготовке законопроекта был изучен зарубежный опыт, в частности, стран Прибалтики, где были принятые такие же ограничения. «90% производителей энергетических тонизирующих напитков на рынке Российской Федерации – это американские компании. Я понимаю, какие усилия предпринимаются для того, чтобы не дать субъектам федерации принять такие законы», – заявила Лосева.

Единоросс Владимир Ковин заявил, что его «обескураживает» позиция ФАС, которая проявляет заботу об объеме товарооборота, а здоровье детей ставит на второе место. «А если что пить, то я предлагаю пить молоко», – сказал депутат.

В итоге, депутаты областной думы единогласно приняли законопроект о запрете продажи БТН несовершеннолетним.

Тюмень, служба информации

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