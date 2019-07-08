Евразийская комиссия потребует от России снять запрет на алкоэнергетики

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) может потребовать от России снять ограничения на продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишут «Известия» со ссылкой на проект решения.

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) считают, что Россия создала дополнительные препятствия для торговли данным видом продукции на рынке союза, хотя не имела права делать это в одностороннем порядке, отмечает издание. В ходе заседания коллегии России предстоит ответить на претензии о выполнении п.2 ст.53 договора о ЕАЭС от 2014 года. Из него следует, что продукция, соответствующая техническим регламентам союза, выпускается в обращение на территории стран ЕАЭС без дополнительных ограничений.

Алкогольные энергетики подпадают под действие техрегламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности алкогольной продукции», и поэтому к ним не может применяться национальное законодательство. По словам исполнительного директора Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктора Зыкова, Россия запретила продажу и ввоз этой продукции абсолютно правомерно. Эксперт напомнил о существовании ст.29 договора о ЕАЭС, согласно которой государства союза могут применять ограничения, если они необходимы для охраны жизни и здоровья человека.

Виктор Зыков подчеркнул, что алкоэнерегетики несут серьезный вред здоровью: при употреблении этих напитков сложно оценить степень опьянения, потому люди продолжают пить, что в итоге приводит к отравлениям и другим негативным последствиям.

Напомним, оборот алкоэнергетиков запрещен в России с 1 января 2018 года. Как писал «Новый День, решение было принято Госдумой в июле 2017 года. Закон запрещает производство и оборот алкогольной продукции крепостью менее 15%, содержащей тонизирующие вещества. Исключением станет производство в целях экспорта за пределы территории РФ. Документ также устанавливает запрет на перевозку по территории РФ немаркированной алкогольной продукции в объеме более 10 литров на человека. Необходимость введения ограничения власти объяснили тем, что сочетание алкоголя и энергетических добавок оказывает негативное влияние на здоровье россиян.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.07.19

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