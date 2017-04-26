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Здоровье

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Публикации за 26.04.17

Минфин выступил за повсеместный запрет алкоэнергетиков

Минфин выступил за повсеместный запрет алкоэнергетиков

Министерство финансов РФ подготовило очередные поправки в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». На этот раз речь идет о полном запрете производства и продажи алкоэнергетиков на территории России.

Как пишет газета «» со ссылкой на пресс-службу министерства, ведомство считает необходимым «ввести запрет производства и оборота алкогольной продукции с содержанием этилового спирта крепостью менее 22% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества». Исключение предлагается сделать только для производства данного напитка для оборота за пределами страны и экспортных продаж.

Предлагаемые поправки были подготовлены ко второму чтению. Изначально пакет поправок к закону о госрегулировании в сфере производства и оборота алкогольной продукции был подготовлен сенаторами Сергеем Рябухиным, Виталием Шубой и другими. Первое чтение документа состоялось еще 24 марта. Когда состоится второе чтение уже с предложениями Минфина, пока не известно.

Издание также отмечает, что в пресс-службе ведомства уточнили, что исследования научных учреждений показали, что алкогольные тонизирующие напитки оказывают вредное воздействие на организм человека. В ведомстве подчеркнули, что «в данном вопросе речь идет о здоровье населения, что значительно важнее» выпадающих доходов от уплаты акцизов.

В аппарате вице-премьера Александра Хлопонина инициативу Минфина поддерживают. Минэкономразвития и Минпромторг рассматривают предлагаемый проект Минфина, заявили изданию в пресс-службах ведомств. В ФАС отметили, что пока не получали документ. С 2015 года запрет на продажу алкоэнергетиков действует в 38 субъектах России.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.04.17

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