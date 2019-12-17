Полпред Цуканов вручил орден самому влиятельному тюменскому политику

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов вручил Орден Почета вице-губернатору Тюменской области Сергею Сарычеву. Церемония награждения прошла во вторник, 17 декабря.

Вице-губернатор Сергей Сарычев был награжден Орденом Почета указом президента Владимира Путина 28 октября 2019 года. Официальная формулировка – за «достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу». Это первый орден в списке наград Сарычева.

Отметим, что Сарычев работает замгубернатора Тюменской области с 1997 года, с 2005 года занимает пост вице-губернатора региона. В 2001 – 2003 году был заместителем председателя правительства ХМАО.

В правительстве Тюменской области Сарычев курирует внутреннюю политику и считается «серым кардиналом» областной власти. Согласно ноябрьскому рейтингу сайта «Давыдов.Индекс», Сергей Сарычев является самым влиятельным куратором внутренней политики в России. Кроме Сарычева в первую пятерку влиятельных кураторов из УрФО вошла только вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова.

Тюмень, служба информации

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