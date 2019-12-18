В скандально известной тюменской колонии прокуратура нашла новые нарушения

В известной случаями коррупции тюменской колонии найдены многочисленные нарушения закона. Об этом по итогам проверки, проведенной прокуратурой в ЛИУ-19 УФСИН России по Тюменской области, сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.

Проверку в Лечебно-исправительном учреждении №19 УФСИН проводил заместитель прокурора Тюменской области Александр Шорин и работники надзорного ведомства по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Прокуратура проверяла условия отбывания наказания осужденными.

Были выявлены нарушения материально-бытового и медико-санитарного обеспечения, требований режима и дисциплинарной практики, а также другие нарушения закона. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона на имя врио начальника УФСИН по Тюменской области Евгения Баранцева. Надзорное ведомство поставило перед начальником УФСИН вопрос о привлечении виновных должностных лиц к ответственности и взяла под контроль ход устранения нарушений.

Отметим, что ЛИУ-19 уже оказывалось вовлеченным в коррупционные скандалы. Так, в мае 2019 года заместитель начальника оперативного отдела ФКУ ЛИУ-19 стал фигурантом уголовного дела о получении взятки за незаконный пронос сотовых телефонов, зарядного устройства и сим-карт для отбывающих наказание осужденных.

Экс-замначальника УФСИН по Тюменской области Илья Прокопьев, осужденный на 2 года лишения свободы условно за превышение полномочий, ранее был начальником именно ЛИУ-19. В марте 2017 года Прокопьев дал указание руководству ЛИУ-19 провести закупку кур у индивидуального предпринимателя Маргановой. В результате манипуляций УФСИН недополучило 21,5 тонны потрошеных кур 2 сорта, ущерб составил 2,3 млн рублей.

Тюмень, служба информации

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