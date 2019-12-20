В Тюменской области опять откладывается запуск «мусорного» завода

Ишимский мусоросортировочный завод заработает в марте-апреле 2020 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию предприятия должно быть получено не позднее 31 марта, рассказала директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанна Злобина.

Сейчас идет закупка оборудования и подводка инженерных сетей, тепла и водоснабжения, сказала Злобина. «Нам самое главное сейчас провести «инженерку», подвести тепло», – отметила чиновница.

Разрешение на ввод в эксплуатацию тобольского мусоросортировочного завода будет получено на следующей неделе, рассказала Злобина на пресс-конференции в пятницу, 20 декабря.

Ранее руководитель регионального оператора по обращению с коммунальными отходами, компании «Тюменское экологическое объединение» («ТЭО») Константин Фрумкин также обещал, что разрешение на ввод тобольского завода в эксплуатацию планируется получить до конца 2019 года. До этого компания планировала получить разрешение раньше , в октябре 2019 года. Такой же срок называл глава Тобольска Максим Афанасьев.

Введение в эксплуатацию ишимского мусоросортировочного завода планировалось на февраль 2020 года.

ООО «ТЭО» контролируют уральские энергетики Алексей Бобров и Артем Биков. Под их же контролем находится единая теплоснабжающая организация города Тюмени – АО «УСТЭК», энергетическая компания АО «СУЭНКО» и ряд других предприятий жилищно-коммунального комплекса.

Тюмень, служба информации

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