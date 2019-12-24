Тюменский губернатор объяснил, почему не остановили Антипинский НПЗ

Антипинский НПЗ, находящийся в состоянии банкротства, в конце 2019 – 2020 годов выйдет на «добанкротный» уровень производства нефтепродуктов. Кредиторы завода рассматривали вопрос остановки предприятия, но решили не оставлять без работы 2000 сотрудников, сообщил на пресс-конференции во вторник, 24 декабря, губернатор Тюменской области Александр Моор.

«19 декабря состоялось собрание кредиторов, где рассматривался, в том числе, вопрос о закрытии завода. Слава богу, большинство кредиторов поддержало, в том числе, и мое обращение. Думаю, если бы мы его (АНПЗ – ред.) остановили, то кредиторы бы своих средств точно не получили», – рассказал Моор, добавив, что для правительства региона главное, чтобы 2000 работников предприятия продолжали регулярно получать зарплату.

По словам Александра Мора, по итогам 2019 года завод выйдет на годовой объем производства 7,2 млн тонн нефтепродуктов. В 2020 году планируется, что предприятие выпустит 7,5 млн тонн нефтепродуктов, то есть выйдет на «добанкротный» уровень производства. Всего же за 2019 год завод заплатит в бюджеты всех уровней 6,5 млрд рублей налогов.

30 декабря состоится заседание Арбитражного суда по делу Антипинского НПЗ, завод должен перейти в следующую стадию конкурсного производства. Должна пройти реструктуризация всех долгов предприятия и выход его на продажу.

При этом губернатор подчеркнул, что АНПЗ – современный завод, выстроенный по надежным технологиям и имеющий перспективы дальнейшего развития.

Напомним, процедура банкротства Антипинского НПЗ началась в середине 2019 года. Сумма долгов предприятия превысила 346 млрд рублей. В отношении бывшего владельца предприятия Дмитрия Мазурова и экс-гендиректора Геннадия Лисовиченко были возбуждены уголовные дела.

Тюмень, служба информации

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