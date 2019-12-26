Возросло число погибших на пожаре в тюменском хостеле

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двоих человек на пожаре в хостеле в Тюмени. На момент пожара в доме находились 40 человек, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, на третьем этаже частного жилого дома на лице Олега Кошевого в Тюмени вечером 24 декабря возникло возгорание . Хозяева трехэтажного дома сдавали комнаты постояльцам, здание функционировало, как хостел. На момент пожара в доме были двое хозяев и 38 постояльцев.

В результате пожара здание обрушилось внутрь. При разборе завалов пожарные обнаружили тела двоих погибших, их личности пока устанавливаются. Остальным жильцам удалось спастись, троим из них была оказана медицинская помощь.

Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст. 109 УК РФ).

Тюмень, служба информации

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