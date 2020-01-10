Директор обанкротившегося тюменского завода «Электрон» избежал уголовного наказания

Директор тюменского завода «Электрон» Владимир Дружинин избежал уголовной ответственности за невыплату зарплату работникам предприятия. Следственный комитет, расследовавший дело руководителя, вынес постановление о прекращении уголовного дела и назначении обвиняемому судебного штрафа.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, директор ПАО «Опытный завод «Электрон»» был подозреваемым по делу о невыплате заработной платы работникам предприятия в течении более двух месяцев. По версии следствия, руководитель с декабря 2018 года по август 2019 года задолжал работникам около 20 млн рублей.

В ходе следствия директор признал вину и погасил задолженность по зарплате. Следователь СКР в итоге вынес постановление, которое вместе с материалами уголовного дела было направлено мировому судье для принятия решения о прекращении уголовного дела и назначении обвиняемому судебного штрафа. Следственный комитет принял такое решение, учтя, что директор предприятия впервые совершил преступление небольшой тяжести и полностью возместил причиненный ущерб.

Уголовное дело против директора «Опытного завода «Электрон»» было возбуждено в конце мая 2019 года по материалам прокуратуры Ленинского района. Согласно данным из открытых источников, директором предприятия являлся Владимир Дружинин. В августе 2019 года завод был признан банкротом. Был назначен конкурсный управляющий Анатолий Ний.

Отметим, что «Опытный завод «Электрон»» был запущен в 1969 году. Предприятие занималось разработкой, изготовлением, модернизацией и ремонтом геофизических приборов и подчинялось «Главтюменнефтегазу». Реальным хозяином предприятия считается известный тюменский бизнесмен Александр Юффа.

Тюмень, служба информации

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