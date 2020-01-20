Новым замглавы тюменского муниципалитета стал экс-замминистра Свердловской области

В мэрии Тобольска назначен новый заместитель главы города. Геннадий Зверев будет курировать вопросы ЖКХ, сообщили в пресс-службе главы Тобольска.

В понедельник, 20 января глава Тобольска представил сотрудникам мэрии своего нового заместителя Геннадия Зверева. Он будет курировать вопросы ЖКХ. В числе приоритетных задач нового замглавы – отлов и содержание безнадзорных животных, контроль над реализацией программы капитального ремонта многоквартирных домов, развитие коммунальной инфраструктуры, ремонт тепловых сетей и благоустройство придомовых территорий в городе. Кроме того, Зверев также будет заниматься вопросами безопасности.

Ранее Геннадий Зверев работал замминистра ЖКХ Свердловской области и замглавы Первоуральска по ЖКХ. Перед назначением в Тобольск Зверев работал заместителем начальника управления ЖКХ в городе Мегионе (ХМАО). Предыдущий замглавы Тобольска по ЖКХ Александр Шпиренко покинул должность в декабре 2019 года.

Тобольск, служба информации

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