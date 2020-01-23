Тюменский депутат проголосовал против внесенной Путиным поправки в конституцию

Депутат тюменской областной думы от КПРФ Юрий Юхневич проголосовал против поправки в Конституцию РФ. Фотографию своего опросного листа коммунист выложил на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Проект закона, против которого проголосовал Юхневич, называется: «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». «Своё решение народный избранник объяснил тем, что поправки требуют широкого общественного обсуждения и не должны приниматься кулуарно и закрыто, и тем более путём заочного голосования», – говорится в группе «КПРФ| Тюменская область в соцсети «Вконтакте»». Получить комментарий Юрия Юхневича не удалось, депутат не ответил на звонок на мобильный телефон.

Как сообщили в пресс-службе тюменской областной думы, большинство депутатов одобрили инициативу президента Владимира Путина о внесении изменений в Конституцию РФ. В пресс-службе облдумы не уточнили, какое количество депутатов высказалось за, а какое – против, но подчеркнули: в среду, 22 января проходило не голосование, а опрос общественного мнения среди депутатов облдумы.

Тюмень, служба информации

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