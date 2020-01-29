Экс-полиграфолог «Запсибкомбанка», торговавший чужими данными, избежал колонии

В Тюмени осужден частный детектив за незаконную слежку за сотрудницей салона красоты. Раньше он работал полиграфологом в «Запсибкомбанке».

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, 42-летний осужденный был признан виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни (ст.137 УК РФ) и превышении полномочий частным детективом (ст.203 УК РФ). В ноябре 2018 года к детективу обратился владелец салона красоты, заподозривший бывшую сотрудницу в продаже клиентской базы данных. Детектив незаконно собрал информацию о звонках с телефоны бывшей сотрудницы салона и другие данные о ней и ее родственнике, в том числе информацию о наличии у них транспортных средств, недвижимости и паспортов. Данные сыщик передал владельцу салона, за что получил от бизнесмена 95 тыс рублей.

Мировой суд приговорил частного детектива к полутора годам ограничения свободы и двум с половиной годам запрета на занятие частной детективной деятельностью. Суд взыскал с сыщика 20 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда потерпевшей.

Как писал «Новый день», частный детектив Денис Друганов был задержан РУ ФСБ по Тюменской области в марте 2019 года. Тогда несколько сотрудников «Запсибкомбанка» попали под подозрение в сборе информации о чужой частной жизни. 12 марта сотрудники ФСБ провели оперативное мероприятие в офисе банка и изъяли компьютерную технику. В банке официально заявляли, что замешанные в незаконной детективной деятельности сотрудники были уволены.

Тюмень, служба информации

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